Сотрудники транспортной полиции аэропорта Владивостока вернули пассажиру забытую сумку, в которой находились два млн рублей.

«В дежурную часть <…> в аэропорту Владивостока обратился представитель одной из авиакомпаний, который пояснил, что на борту воздушного судна, прибывшего из Москвы, кто-то из пассажиров оставил сумку. При ее осмотре сотрудники транспортной полиции обнаружили дорогостоящий сотовый телефон, планшетный компьютер и два млн рублей. Какие-либо документы в сумке отсутствовали», – рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как установили полицейские, владельцем забытых вещей оказался 53-летний житель Приморского края.

Связавшись с мужчиной, сотрудники полиции выяснили, что он уже покинул аэропорт и направляется к себе домой. Позже мужчина объяснил, что после перелета он сильно устал и не заметил пропажи сумки до звонка полицейских.

Мужчина поблагодарил стражей правопорядка за возврат имущества в целости и сохранности.