Уголовное дело о занижении стоимости на 137 млн рублей при продаже с торгов имущества НПО «Мостовик» возбуждено управлением МВД по Омску.

Об этом заявили в прокуратуре региона.

«В ходе прокурорской проверки установлены факты занижения стоимости имущества ООО «НПО "Мостовик». В результате компании и ее кредиторам был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 137 млн рублей. По требованию прокуратуры города Омска Следственным управлением МВД России по Омску по данному факту возбуждено уголовное дело», – цитирует сообщение ТАСС.

Одним из способов занижения стоимости стала продажа с аукциона строительной техники по частям, отдельными лотами.

«Мостовик» – одна из крупнейших российских строительных компаний, численность которой доходила до 27 тыс. человек в 2013 году. Фирма обанкротилась в 2014 году.