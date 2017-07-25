Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет расширили свой «террористический список», включив туда еще девять лиц и организаций, которые якобы связаны с властями Катара. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Четверка арабских стран, объявившая бойкот Катару составила черный список, в который вошли 59 человек и 12 организаций, которые, по их мнению, поддерживают терроризм. Пополнили список еще три организации из Йемена, шесть ливийских компаний, трое подданных Катара, два гражданина Ливии и трое граждан Йемена.

Арабская «четверка» утверждает, что все эти организации и лица поддерживают террористов группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в РФ) и сирийских террористов из «Джебхат ан-Насры» (организация запрещена в РФ).

В начале июня между странами Персидского залива разразился скандал. Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. После этого началась транспортная и экономическая блокада Дохи. Власти Катара неоднократно отвергали любые обвинения в поддержки терроризма, отметив, что Доха делает все возможное на международной арене для борьбы с ним.