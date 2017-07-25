Филиал Ленинградского зоопарка с крупными животными может появиться на территории Ленинградской области.

Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Находясь в самом центре Петербурга, Ленинградский зоопарк не может позволить себе развивать более естественный вид общения человека с животными, при котором звери не заключены в небольшие вольеры, а свободно прогуливаются на большой территории, чувствуют себя как в живой природе», – цитирует его «Интерфакс».

Дрозденко добавил, что уже есть предварительная договоренность о создании филиала в одном из районов области.

По его мнению, филиал должен быть похожим на сафари-парк, где посетители будут передвигаться на транспорте.