Сотрудники полиции задержали на юге Москвы адвоката, который угрожал им пистолетом и требовал отдать табельное оружие. Об этом сообщает телеканал «360».

Как уточняется, 37-летний задержанный явлется адвокатом и членом Московской коллегии адвокатов.

«В полицию поступило сообщение о том, что на Гурьевском проезде слышны звуки выстрелов. Наряд полиции в составе двух человек прибыл на место происшествия, где их автомобиль попытался остановить адвокат Московской коллегии адвокатов. После того как машина остановилась, злоумышленник направил пистолет в сторону сотрудников полиции и потребовал отдать ему табельное оружие», — цитирует пресс-службу МДВ РФ по Москве РЕН ТВ.

Отмечается, что адвокат нажал на курок своего пистолета и попытался выстрелить несколько раз в полицейских, однако в обойме закончились патроны и выстрелы произведены не были.

Мужчина был задержан, у него изъяли оружие, три патрона и восемь гильз.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия.