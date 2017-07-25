Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии просит Администрацию транспортной безопасности США усилить контроль на авиарейсах между странами в связи с зарегистрированными случаями провоза оружия и боеприпасов американскими гражданами. Об этом сообщает телеканал NHK World.

Данную просьбу ведомство обосновало тем, что за последние три месяца произошло четыре инцидента, когда граждане США были пойманы с огнестрельным оружием в японских аэропортах.

Ранее в июле была арестована женщина, которая выкинула в урну 100 патронов в аэропорту Ханэда в Токио. Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили в ручной клади члена экипажа одной американской авиакомпании 30 патронов. В июне в этом же аэропорту полиция арестовала американца, обнаружив у него пистолет. Задержанный заявил, что должен был оставить оружие дома, в США, однако по ошибке взял его с собой.

Японские власти уверены, что проверки безопасности в аэропортах США были недостаточными, в связи с чем попросили американских партнеров провести расследование и улучшить процедуру досмотра.