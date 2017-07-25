Американская компания Three Square Market приняла решение вживить под кожу 50 своим сотрудникам микрочипы.

Как пояснило руководство фирмы, таким образом они хотят упростить доступ работникам к электронному оборудованию предприятия. Предполагается, что чипы позволят открывать двери с цифровыми замками, подключаться к компьютерам и пользоваться прочей техникой без лишних движений.

Стоимость каждого микрочипа составляет $300. Все расходы на приобретение и вживление устройств компания берет на себя. Также отмечается, что ставить микрочипы будут только тем сотрудникам, которые дадут добровольное согласие.

В феврале 2017 года подобной процедуре подверглись сотрудники бельгийской компании Newfusion, специализирующейся на цифровом маркетинге. Им вживили под кожу чип, как замену бейджа.