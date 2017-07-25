Американская компания вживит своим сотрудниками под кожу микрочипы
Американская компания Three Square Market приняла решение вживить под кожу 50 своим сотрудникам микрочипы.
Как пояснило руководство фирмы, таким образом они хотят упростить доступ работникам к электронному оборудованию предприятия. Предполагается, что чипы позволят открывать двери с цифровыми замками, подключаться к компьютерам и пользоваться прочей техникой без лишних движений.
Стоимость каждого микрочипа составляет $300. Все расходы на приобретение и вживление устройств компания берет на себя. Также отмечается, что ставить микрочипы будут только тем сотрудникам, которые дадут добровольное согласие.
В феврале 2017 года подобной процедуре подверглись сотрудники бельгийской компании Newfusion, специализирующейся на цифровом маркетинге. Им вживили под кожу чип, как замену бейджа.