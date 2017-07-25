Мужчина, совершивший нападение с ножницами на прохожих в Пекине, был найден мертвым. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сотрудники полиции обнаружили тело преступника возле поселка Цзюйгэчжуан в уезде Миюнь днем 24 июля. Отмечается, что мужчина совершил самоубийство. Во вторник данная информация была подтверждена результатами экспертизы.

Ранее в воскресенье на станции по перемешиванию бетона около Пекина злоумышленник ранил пять человек ножницами. После этого он скрылся на микроавтобусе, сбив при этом девять человек, один из них скончался.

Позже полиция объявила 39-летнего мужчину по имени Ван Шаньвэн, виновного в убийстве одного и ранении 13 человек, в розыск, пообещав за него вознаграждение в размере около $30 тыс.