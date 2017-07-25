Математик из Центрального европейского университета Милан Яносов рассчитал, кто из персонажей популярного сериала «Игра престолов» может умереть последним.

Яносов проанализировал все сцены сериала и составил модель общения героев между собой. По мнению ученого, статус и количество соратников оказывают непосредственное влияние на вероятность скорой смерти персонажа.

«Социальный статус героев и число верных друзей имеют очень важное значение, и я проанализировал позиции каждого персонажа при помощи методов сетевого анализа и машинного обучения», — рассказал ученый.

По итогам исследования, самым живучим может оказаться не любимец зрителей Тирион Ланнистер или осторожный интриган Питер Бейлиш, а Теон Грейджой. Также высокие шансы не умереть в седьмом сезоне у Джораха Мормонта и королевы Вестероса Серсеи Ланнистер.

При этом больше всего шансов умереть у королевы Дейнерис Таргариен, командира Безупречных Серого Червя, Тиены Сэнд — незаконнорожденной дочери принца Оберина Мартелла, Бриенны Тарт и бывшего оруженосца Тириона Ланнистера Подрика Пейна.

Сериал «Игра престолов» снят телеканалом HBO по серии романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сюжет известен неожиданными поворотами, которые заканчиваются смертью или исчезновением ключевых героев.