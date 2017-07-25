Математик рассчитал, кто из «Игры престолов» умрет последним
Математик из Центрального европейского университета Милан Яносов рассчитал, кто из персонажей популярного сериала «Игра престолов» может умереть последним.
Яносов проанализировал все сцены сериала и составил модель общения героев между собой. По мнению ученого, статус и количество соратников оказывают непосредственное влияние на вероятность скорой смерти персонажа.
«Социальный статус героев и число верных друзей имеют очень важное значение, и я проанализировал позиции каждого персонажа при помощи методов сетевого анализа и машинного обучения», — рассказал ученый.
По итогам исследования, самым живучим может оказаться не любимец зрителей Тирион Ланнистер или осторожный интриган Питер Бейлиш, а Теон Грейджой. Также высокие шансы не умереть в седьмом сезоне у Джораха Мормонта и королевы Вестероса Серсеи Ланнистер.
При этом больше всего шансов умереть у королевы Дейнерис Таргариен, командира Безупречных Серого Червя, Тиены Сэнд — незаконнорожденной дочери принца Оберина Мартелла, Бриенны Тарт и бывшего оруженосца Тириона Ланнистера Подрика Пейна.
Сериал «Игра престолов» снят телеканалом HBO по серии романов Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сюжет известен неожиданными поворотами, которые заканчиваются смертью или исчезновением ключевых героев.