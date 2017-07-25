Тигр Владик, получивший известность после прогулок по Владивостоку, освоился после реабилитации в нацпарке «Бикин». Об этом сообщает АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра».

Согласно данным полевой заверки мест, тигр переплыл реку Бикин и отобедал лосем.

«Тигр Владик уникален во многом, и после выпуска он повёл себя нестандартно, вернее не так, как ранее выпускавшиеся самцы тигров. Самое главное, что он держится в отдалении от людей и добывает себе пищу», - цитирует агентство РИА Новости директора Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

Отмечается, что животное не утратило охотничьи инстинкты за время реабилитации. В нацпарке «Бикин» надеются, что Владик «нашел свою свободную нишу на территории парка и будет обитать на данном участке». Также было принято решение сделать хищника символом парка.

Ранее животное заметили в пригороде Владивостока в октябре 2016 года. После этого тигра передали в Центр реабилитации, где он находился в течение 6 месяцев, а в мае 2017 года его выпустили в дикую природу. Имя хищнику выбирали путем голосования. Сейчас все перемещения тигра отслеживают центр «Амурский тигр» и WWF России благодаря ошейнику в GPS-модулем.