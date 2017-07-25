Президент США Дональд Трамп пошутил, что уволит министра здравоохранения Тома Прайса, если конгресс не отменит нынешнюю систему здравоохранения.

Об этом глава Белого дома заявил, выступая на ежегодном национальном слете бойскаутов.

«В противном случае я ему скажу: «Том, ты уволен, я найму еще кого-нибудь», – цитирует американского президента ТАСС.

Напомним, что 25 июля в сенате конгресса США пройдет голосование по законопроекту об отмене Obamacare – системы медицинского страхования принятую при прежней администрации Белого дома.

Отмена этой системы было одним из главных предвыборных обещаний Трампа.