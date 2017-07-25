Астана направила ноту Каиру с просьбой оказать содействие в поисках шестерых пропавших студентов из Казахстана. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы внешнеполитического ведомства страны Ануара Жайнакова.

По его словам, двое магистрантов университета имени Абылай хана прибыли 11 июля в Каир для обучения на местных языковых курсах. Они поселились вместе с еще четырьмя студентамитого же учебного заведения, которые находились в столице Египта с начала года. С 20 июля молодые люди перестали выходить на связь.

«Поиски продолжаются. Мы направили ноту в министерство иностранных дел Египта с просьбой оказать содействие в поисках установления местонахождения наших граждан. Ожидаем от них ответа», — пояснил Ануар Жайнаков.