Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович прибыл во вторник в Бурятию с рабочим визитом.

На совещании с властями республики в Улан-Удэ вице-премьер обсудил новые условия тарифицирования электроэнергии в Бурятии.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предполагает особые условия для рынка электроэнергетики в республики.

«Это означает, что средние цены на электроэнергию для потребителей Республики Бурятии, прежде всего для потребителей, имеющих наибольший тариф, могут снизиться почти на четверть», – пояснил Дворкович.

При этом замруководителя главы ФАС Виталий Королев отметил, что снижение цен на электроэнергию будет осуществляться в несколько этапов. Первый этап запланирован на сентябрь 2017 года, второй – на 2018 год.

«В любом случае подчеркну – снижение будет существенным, в один этап или в два этапа», – добавил вице-премьер.

Исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов отметил, что Бурятия ищет подходящего покупателя для региональных электросетей, чтобы иметь возможность их консолидировать. Он пояснил, что наличие разных собственников приводит к проблемам взаимодействия, задолженностям и соответственно высоким тарифам на электроэнергию.