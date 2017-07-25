В Новосибирской области планируется построить семь поликлиник стоимостью более 5 млрд рублей. Об этом сообщило областное правительство.

Местные власти одобрили проект постановления «О заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске».

«В рамках соглашения до 2020 года планируется строительство в г. Новосибирске семи новых объектов здравоохранения общей площадью около 72,1 тысячи кв. м. Более 5 млрд рублей потребуется для реализации проекта на инвестиционной стадии», — говорится в сообщении.

Поликлиники будут расположены в наиболее развивающихся районах города, а также там, где действующие объекты здравоохранения находятся в аварийном состоянии.

О конкурсе на право заключения концессионного соглашения будет объявлено в сентябре 2017 года.