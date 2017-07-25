Из-за плохих погодных условий шесть самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту города Красноярск, из-за чего рейсы были направлены в соседние города. Об этом сообщает портал НГС.Новости.

Также известно, что ранее более 10 рейсов не смогли вылететь в Красноярск из-за густого тумана, в частности из городов Новосибирск, Кемерово, Томск, Абакан. Количество задержанных самолетов на вылет из Красноярска уточняется.

На данный момент сообщается, что большинство рейсов, ранее отправленных на запасные аэродромы, уже приземлились в аэропорту «Емельяново» города Красноярск.

«Четыре самолёта уже вернулись, остальные ещё ждём», — цитирует портал представителя красноярской авиагавани.

В аэропорту отметили, что данная ситуация является штатной, движение самолетов уже нормализовано.