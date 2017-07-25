Шесть человек скончались и еще около 6,37 тыс. были госпитализированы за неделю из-за жаркой погоды, установившейся в Японии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Управление пожарной охраны Японии.

Больше всего от жары пострадали жители столичного округа Токио, префектур Осака, Хёго, Саитама, Фукуока, Аити, а также острова Хоккайдо. Половина пострадавших — люди старше 65 лет.

При этом метеорологи предупреждают, что похолодания в ближайшие дни ждать не стоит, жаркая погода сохранится на территории всей страны.