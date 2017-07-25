Председатель комитета сената США по международным делам Боб Коркер считает, что законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России необходимо доработать.

Информацию об этом распространило агентство Рейтер.

«Нам еще надо немного поработать», – цитирует сообщение Коркера «Газета.ру».

Он добавил, что имеющиеся разногласия по законопроекту будут быстро устранены.

Ранее конгрессмены согласовали проект введения новых санкции в отношении Ирана, России и КНДР, а президент США Дональд Трамп заявил, что не будет отменять их.