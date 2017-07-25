Руководителю Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова предложили устранить нарушения законодательства в сфере защиты прав инвесторов. Об этом пишет газета «Ведомости».

О внесении представления Генеральной прокуратурой РФ газете рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

«Ненадлежащая реализация корпорацией предусмотренных законодательством социально значимых функций создает условия для ущемления прав инвесторов и не способствует устойчивому развитию регионов», - приводит издание слова Куренного.

Отмечается, что корпорация Тихонова занимается территориями опережающего развития, а также свободным портом Владивосток. По информации Генпрокуратуры, КРДВ срывает сроки проектирования и строительства объектов инфраструктуры на данной территории, документация по планировке ТОР не была подготовлена вовремя. Ведомство зафиксировало отставание в 28 случаях из 76. Также сообщается, что компания до сих пор не выполняет обязанности МФЦ и не приступила к организации транспортного обслуживания. В частности, на сайте КРДВ нет информации о наличии земельных участков, которые должны быть сданы в аренду.

Газета уточняет, что согласно словам представителя КРДВ, корпорация направила в ГП возражения и объяснения по каждому замечанию. Отсутствие информации о земельных участках в пресс-службе аргументировали отсутствием участков для сдачи в аренду на момент проверки. В корпорации объяснили, что срок аренды участков был сокращен, однако КРДВ удалось отстоять право на 70-летний период аренды. Объекты инфраструктуры начали создавать в 2016 году, проектные работы выполнены, контракты на строительство заключены. По словам представителя КРДВ, из-за большого количества заявок от резидентов документация по планировке ТОР была задержана.