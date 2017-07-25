Власти Китая направили приглашение на посещение страны с государственным визитом королю Таиланда Маху Ватчиралонгкону. Об этом сообщила газета Nation со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

Как отмечается в сообщении, приглашение таиландскому королю было направлено сразу после его восхождения на престол в конце прошедшего года. Оно было подтверждено во время визита в Таиланд главы МИД КНР Ванг И.

Если монарх примет приглашение, это станет первым в истории визитом таиландского короля в Китай.