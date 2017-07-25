Более 10 тыс. военнослужащих и пяти тыс. военной техники принимают участие в учениях по боевой готовности в Волгоградской области.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО), воинские части, дислоцированные на территории Волгоградской области, были подняты по учебной боевой тревоге.

«В ходе занятий отрабатываются нормативы по действиям личного состава при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша и применению, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств, а также непосредственно по выходу личного состава в район формирования колонн и совершению марша в район сосредоточения», – сказано в сообщении.

Отрабатываться маневры и тренировки по боевой готовности будут в течение этой недели.

«Боевая готовность соединений является основой эффективного применения войск по предназначению, командование ЮВО уделяет особое внимание подготовке и проведению занятий», – подчеркнули в пресс-службе.