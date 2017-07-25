Президент США Дональд Трамп назвал «оружием лоббистов» публикации ложных сведений о нем в газете Washington Post. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Американский лидер обвинил издание в фабрикации фактов об окончании крупных выплат с его стороны, предназначенных сирийским повстанцам, которые выступают против президента страны Башара Асада.

«Используется ли фейковая Washington Post как оружие лоббистов против конгресса для сдерживания политиков от того, чтобы они обратили внимание на не облагаемую налогами монополию Amazon (владелец издания — прим.)?» — задался вопросом политик.

Is Fake News Washington Post being used as a lobbyist weapon against Congress to keep Politicians from looking into Amazon no-tax monopoly? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп намерен прекратить программу ЦРУ по вооружению и военной подготовке оппозиции в Сирии, выступающей против президента Башара Асада.