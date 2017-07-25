Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по факту перелома позвоночника у ребенка на аттракционе, посвященном пожарной тематике, в Хабаровске. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства.

Инцидент произошёл в детском развлекательном комплексе в мае 2017 года. Девочка сломала позвоночник, спускаясь со второго этажа на первый по пожарному шесту.

Данный вид травмы квалифицируется как тяжкий вред здоровью.