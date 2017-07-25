Теплая солнечная погода от 24 до 26 градусов ожидается в столичном регионе во вторник, сообщили в пресс-службе Росгидромета.

«Будет солнечно, без осадков. В Москве воздух прогреется до 24–26 градусов, по области — до 22–27 градусов», — приводит ТАСС сообщение представителя метеослужб. По его словам, скорость ветра в ближайшие три дня будет составлять 2–7 м/с.

При этом ночью в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В столице температура останется на уровне 15–17 градусов, по области — от 12 до 17 градусов.