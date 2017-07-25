Сотрудники полиции задержали 42-летнего жителя Томска по подозрению в сбыте контрафактного алкоголя. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 ч. 6 Уголовного кодекса РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации»).

В январе 2017 года сотрудники полиции в ходе обыска изъяли у жителя города Назарово восемь тыс. бутылок контрафактной спиртосодержащей продукции.

Позже следствие установило, что поставщиком алкоголя с поддельной маркировкой был житель Томска.