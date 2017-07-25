Суд Восточного округа в штате Мичиган ввел запрет на неограниченный срок на депортацию 1,4 тыс. граждан Ирака, включая тех, кто был арестован и задержан в прошлом месяце. Об этом пишет The Detroit News.

По словам адвокатов, задержанные иракцы, многие из которых исповедуют христианство, будут подвергнуты пыткам и возможно убиты, если им придется вернуться в родную страну.

Новый запрет был вынесен федеральным судьей Марком Голдсмитом в день, когда истекал временный запрет на депортацию.