Участники поисковой экспедиции обнаружили останки 47 советских и 3 японских солдат на острове Шумшу, входящем в состав Северных Курил. Об этом сообщил глава сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

«Результаты работы в этой экспедиции нас впечатляют. Удалось найти останки 47 советских солдат и матросов, погибших во время Курильской десантной операции в августе 1945 года. Также найдены останки троих японских солдат», — приводит «Интерфакс» сообщение представителя движения.

Он пояснил, что уже ведется поиск родственников советских воинов, личности которых удалось установить благодаря обнаруженным именным вещам. Все останки были доставлены в город Северо-Курильск на острове Парамушир.