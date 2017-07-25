Почти 400 т плодоовощной продукции было снято с реализации из-за несоответствия нормативам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В первом полугодии 2017 года Роспотребнадзором с реализации снято свыше 390 т плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, при этом более 80% продукции с нарушениями составляет импортная продукция», — говорится в сообщении на сайте федеральной службы.

Всего за первое полугодие было исследовано свыше 93 тыс. проб плодоовощной продукции, притом что удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию химических примесей, составил 0,6%. При этом среди импортной пищевой продукции этот показатель достигает 0,5%. Исследование продукции по микробиологическим показателям выявило, что удельный вес проб, не соответствующих нормам, составляет 2,9%. Наиболее высокий показатель (5,1%) отмечается среди импортных плодов и ягод.