Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель потребовали обеспечить прекращение огня в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, пишет «Интерфакс».

«Нарушения режима прекращения огня должны быть остановлены немедленно. Главы государства и правительства требуют выполнения соглашения о прекращении огня от 21 июня 2017 года, достигнутого трехсторонней контактной группой в Минске», — говорится в сообщении.

Заявление было опубликовано по итогам телефонных переговоров в «нормандском формате».

Париж и Берлин также призвали к восстановлению экономических связей между конфликтующими сторонами.