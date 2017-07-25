Канадский певец Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках своего мирового турне Purpose из-за «непредвиденных обстоятельств». Об этом сообщили менеджеры артиста.

Более подробное объяснение отмены выступлений не приводится. При этом представители исполнителя заверили, что Джастин Бибер любит своих поклонников и не хочет их разочаровывать.

Певец планировал выступить в Соединенных Штатах Америки, Канаде, а также в Японии. Его мировое турне длится уже полгода. Организаторы мероприятий обещают возместить поклонникам стоимость купленных билетов.