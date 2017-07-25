ВТБ24 выплатил вкладчикам банка «Югра» в Приморье 600 млн рублей, что составляет более половины общей суммы возмещения. Об этом во вторник информирует пресс-служба кредитной организации.

«В Приморском крае ВТБ24 на 24 июля выплатил более половины страхового возмещения вкладчикам банка «Югра» — 600 миллионов рублей из 1,1 миллиарда рублей. С 20 июля за выплатами в отделения банка во Владивостоке обратилось более 600 человек», — говорится в сообщении банка.

Ранее, 10 июля, Центробанк ввел трехмесячный мораторий на возмещение средств кредиторов банка «Югра», а функции временной администрации кредитной организации были возложены на АСВ. Выбранные банки-агенты 20 июля начали выплачивать вкладчикам «Югры» страховые возмещения. По оценке регулятора, общий объем вкладов в кредитной организации на начало июня оценивался в 180 млрд рублей, 170 млрд из которых были застрахованы в АСВ.