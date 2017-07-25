В результате взрыва, произошедшего на севере Синайского полуострова, погибли семь человек. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Египта в социальной сети Facеbook.

Инцидент произошел в районе КПП недалеко от города Эль-Ариш. Боевики на джипе подъехали к КПП на внедорожнике и попытались взорвать его. Военнослужащим Египта удалось предотвратить террористическую атаку.

По данным пресс-службы, если бы террористам удалось совершить задуманное, количество жертв могло бы исчисляться десятками.