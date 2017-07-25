Более 20 жителей Вилючинска на Камчатке обратились в полицию после того, как обнаружили, что приобретенные ими авиабилеты в одной из фирм оказались недействительными. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемую подозреваемую, 40-летнюю работницу данной организации, которая дала признательные показания. По имеющейся информации, злоумышленница после продажи клиентам билетов аннулировала их, а возвращенную авиаперевозчиком стоимость присваивала», — пояснила представитель правоохранительных органов.

Она также отметила, что некоторые из заявителей обнаружили, что их билеты были недействительны, уже за пределами Камчатского полуострова, сейчас пострадавшие от афер пытаются вернуться домой.

В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).