Власти Израиля приняли решение убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору, установка которых спровоцировала стычки палестинцев с полицией. Об этом информирует газета Jerusalem Post.

Как говорится в сообщении, кабинет безопасности Израиля заменит металлодетекторы камерами видеонаблюдения, в которых может быть использована технология распознавания лиц. Соответствующее решение было принято по результатам интенсивных переговоров между израильской полицией и фирмами в сфере безопасности.

Массовые столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими начались после принятия дополнительных мер безопасности в районе мечети Аль-Акса, конфликты привели к человеческим жертвам.