Конгрессмен США Дон Байер предложил запретить федеральным служащим снимать номера в отелях президента США Дональда Трампа во время командировок, чтобы он не обогащался за счет денег налогоплательщиков. Соответствующее заявление размещено на сайте конгрессмена.

Байер внес на рассмотрение в Конгресс четыре поправки.

«Эти поправки необходимы из-за беспрецедентной неудачи президента отмежеваться от его бизнеса», — говорится в сообщении.