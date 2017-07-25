Житель американского штата Канзас приговорен к 30 годам лишения свободы по обвинению в попытке совершить теракт на военной базе с помощью заминированного автомобиля. Соответствующее решение суд вынес в понедельник, сообщает агентство Associated Press.

22-летний Джон Букер попал в поле зрения ФБР еще в марте 2014 года, он высказывал свою симпатию террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на странице в одной из социальных сетей.

Злоумышленник был задержан в апреле прошлого года в ходе операции спецслужб с участием подставного лица. Мужчина намеревался закрепить самодельное взрывное устройство на автомобиле и устроить самоподрыв при въезде на базу Форт-Райли, где дислоцируется 1-я пехотная дивизия армии США. Агенты ФБР, игравшие роль «сторонников» террориста, арестовали Джона Букера, когда он пытался привести муляж бомбы в действие.