Качество воды на побережьях Черного и Азовского морей в текущем году соответствует нормам, однако воды Балтийского моря непригодны для купания, свидетельствуют данные территориальных управлений Роспотребнадзора.

В ведомстве предупредили, что при купании в акваториях Санкт-Петербурга человек может заразиться острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, а также гепатитом А. Неблагоприятная ситуация с водой также сохраняется на пляжах Каспийского моря, купальные зоны в Каспийске и Махачкале замусорены, в регионе не решен вопрос очистки сточных вод. Кроме того, в Приморском крае для купания в этом году пригодны только 10 пляжей из 25.

Всего в течение прошлого года Роспотребнадзор исследовал 16,7 тыс. проб морской воды в российских морях по микробиологическим показателям, при этом 9,7% из них не прошли проверку. Также был произведен анализ 13,5 тыс. проб на соответствие санитарно-химическим показателям, и 5,9% дали отрицательный результат. В целом микробиологические и санитарно-химические показатели морей с 2014 по 2016 год ухудшились на 0,5% и 1% соответственно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «На Черном море купаться разрешено, на Балтийском — запрещено»