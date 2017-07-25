Основным мотивом для заключения брака среди молодых людей в РФ становится любовь. Такого мнения придерживаются 82% россиян, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики и Российским государственным социальным университетом.

Еще 5–6% респондентов в возрасте от 17 до 30 лет заявили, что их решение создать семью было вызвано желанием иметь детей, 3% опрошенных признались, что их заставили расписаться родители, а 2% заключили брак по расчету. При этом 86% участников исследования не считают ненужным заключать брачный договор.

Кроме того, как отметила профессор факультета экономических наук ВШЭ Оксана Кучмаева, большинство молодых людей придерживаются традиционного мнения, что семья должна строиться на официально оформленных отношениях. «Но наряду с этим мы видим современный тренд — прежде чем вступить в брак, люди предпочитают встать на ноги, получить образование и лучше узнать партнера», — пояснила профессор.

Как показали результаты опроса, большинство (56%) молодых людей, вступивших в брак, познакомились на дискотеках и вечеринках у друзей, при этом 21% опрошенных с будущими супругами связала учеба в вузе. В соцсетях нашли друг друга 2% респондентов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: «82% россиян вступают в брак по любви»