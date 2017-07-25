В России разрабатывают систему бенчмаркинга для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Данная задача поручена государственному Всероссийскому Научно-исследовательскому институту по переработке нефти (ВНИИ НП), сообщил «Известиям» источник, знакомый с проектом. Создание бенчмарков позволит сэкономить при производстве бензина.

В рамках проекта планируется определить ряд эталонных НПЗ, а для нефтезаводов, которые испытывают те или иные проблемы, будет создана дорожная карта для их решения.

В ВНИИ НП подтвердили эту информацию, а также сообщили, что в ближайший год институт будет собирать данные всех НПЗ в России средней и большой мощности, после чего проведет анализ полученных сведений, чтобы определить эталонные предприятия.

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Нефтепереработку подведут под эталон