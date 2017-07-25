На медицину должно выделяться не менее 5% ВВП, чтобы система здравоохранения в стране работала эффективно. Об этом в интервью «Известиям» заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук, профессор Леонид Рошаль.

«Мы получаем 3,4% ВВП. В странах, с которыми мы хотим сравниться по уровню здравоохранения, выделяют по 9–10% и с каждым годом увеличивают долю. Мы получаем в три раза меньше. Если хотим сделать нормальное здравоохранение, дайте хотя бы половину — 5%», — сказал он.

Рошаль также отметил, что одной из основных проблем медицины в России является нехватка кадров. В частности, по его мнению, уровень подготовки в медицинских вузах в настоящее время недостаточно высокий, что связано с материально-техническим состоянием университетов.

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