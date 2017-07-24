Король Иордании Абдалла II призвал снять новые меры безопасности у иерусалимской Храмовой Горы, об этом глава государства заявил в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, информирует издание Haaretz.

«Король отметил, что должно быть найдено быстрое решение, ликвидированы причины нынешнего кризиса вокруг Храмовой горы, восстановив ситуацию, которая была перед кризисом», — говорится в заявлении королевской семьи. Монарх также подчеркнул, что мечеть Аль-Акса должна быть полностью открыта.

Палестинцы в последнее время активно выступают против установки Израилем металлоискателей у входов на иерусалимскую Храмовую гору. Всего за 10 дней обострения конфликта, по данным Красного полумесяца, пострадали около 900 палестинцев. При этом в ходе стычки с полицией в пятницу погибли 4 человека.