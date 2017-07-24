Папа Римский Франциск призвал верующих молиться за смертельно больного мальчика из Великобритании Чарли Гарда и его семью. Об этом в понедельник сообщил глава службы печати Святого престола Грег Берк.

«Папа Франциск молится за Чарли и его родителей и выражает им особую близость в эти минуты глубокого страдания. Папа Римский просит присоединиться к ним в молитве, чтобы они смогли найти утешение и любовь Господа», — пояснил представитель главы католической церкви.

Ранее суды в Великобритании, а также Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка с синдромом истощения митохондриальной ДНК от систем искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Родители Чарли Гарда Конни Йейтс и Крис Гард собрали около ￡1,3 млн пожертвований на оплату экспериментального лечения их сына в США, но отказались от этого предложения, после того как американский врач изучил результаты последнего медицинского освидетельствования младенца, в котором было зафиксировано необратимое поражение мышц и тканей тела ребенка.