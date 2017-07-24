Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не понимает обеспокоенности США в связи с переговорами о возможной покупке у РФ зенитных ракетных систем С-400. Об этом пишет ТАСС.

«Чем они обеспокоены? Каждая страна имеет право принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности. По поводу использования другого оружия они не проявляют обеспокоенности, а в случае с системами С-400 проявляют», — отметил президент Турции.

Он также добавил, что переговоры о покупке российских зенитных ракетных систем почти завершились.

Ранее председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что в Вашингтоне встревожены сообщениями о том, что Турция собирается закупить у России системы С-400. Об этом он сообщил на конференции по безопасности в Аспене.