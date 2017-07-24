Минобороны РФ заранее уведомило США, Израиль и Иорданию о выставлении двух КПП у зоны деэскалации на юге Сирии. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Об этом пишут «РИА Новости».

Кроме того, будет выставлено десять наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения.

«Данные меры позволят поддерживать режим прекращения огня, содействовать беспрепятственному доступу гуманитарных грузов, возвращению беженцев и временно перемещенных лиц», — сказал он.