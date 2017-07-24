Работа шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области, на которой ранее произошел выброс газа и угля, приостановлена, на месте ведется поиск пропавшего горняка. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

«Под завалами остается один горнорабочий (связь с ним отсутствует). Работа шахты приостановлена. На месте происшествия работают два отделения горноспасателей. Поисково-спасательные работы продолжаются», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент на объекте произошел в понедельник вечером. 78 шахтерам удалось самостоятельно его покинуть, но один горняк не вышел на связь. Сейчас его поиск ведут 24 сотрудника экстренных служб. По факту произошедшего областной СУ СКР инициировал доследственную проверку.