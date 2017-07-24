В результате перестрелки в центре украинского города Днепр погибли два человека, еще четверо получили ранения. Об этом сообщила заместитель начальника отдела коммуникации главного управления национальной полиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова в эфире телеканала «112 Украина».

По ее словам, вооруженные люди около 19.50 подъехали к летней площадке одного из кафе и из автоматического оружия расстреляли пятерых человек, которые там находились. Двое в результате перестрелки скончались.

В городе введен план «Перехват».