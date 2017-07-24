Около 450 сотрудников экстренных служб задействованы в ликвидации природных пожаров в районе горного массива Люберон на юге Франции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По последним данным, площадь пожара составляет уже более 600 га леса.

В борьбе с огнем используется специализированная техника, в том числе самолеты. Спасатели также проводят эвакуацию жителей коммуны Карро, которая находится недалеко от Ниццы.

Сильные лесные пожары также бушуют на юге Корсики, огнем охвачена площадь около около 900 га лесных массивов.