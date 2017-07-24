Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Машинист», «Ельня», «Ядрин» и «Коломна» отработали задачи противоминного обеспечения. В День ВМФ все желающие смогут увидеть постановку тралов и элементы поиска мин и траления фарватера, пишет ИА «Би-порт».

Базовые тральщики имеют водоизмещение около 460 т, скорость хода до 14 узлов. На их вооружении стоят зенитно-ракетный комплекс «Стрела-3», 30-мм спаренная автоматизированная артиллерийская установка АК-230 с дистанционным управлением и 25-мм спаренная турельная артиллерийская установка 2М-3М с ручным управлением, а также противоминные тралы.

Министерство обороны РФ выпустит специальную памятную медаль, которой наградят участников главного морского парада в День Военно-морского флота. Парад состоится во второй раз в истории страны и получит статус общероссийского. Ожидается, что по своему масштабу мероприятие будет сопоставимо только с парадом Победы в Москве. Главный парад проведут в акватории Санкт-Петербурга и Кронштадте в последнее воскресенье июля. В празднике примут участие более 60 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также десятки самолетов и вертолетов морской авиации.