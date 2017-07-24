Грузовик с несколькими тысячами бутылок крафтового пива перевернулся на севере Германии. Инцидент произошел днем в понедельник в районе города Ильцен. Федеральная трасса на этом участке остается заблокированной.

В полиции федеральной земли Нижняя Саксония сообщили, что материальный ущерб от ДТП превысил €100 тыс. По предварительным данным, 52-летний водитель грузовика не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. При этом прицеп фуры опрокинулся на проезжую часть вместе с ящиками пива, из-за чего движение на этом участке оказалось парализованным.

Водитель был заблокирован в салоне, на место происшествия прибыли спасатели со спецтехникой, пожарные и полицейские.