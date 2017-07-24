На форуме «Единой России» «Городская среда» в Краснодаре представлен аналитический проект «Индекс качества городской среды», который подготовило конструкторское бюро (КБ) «Стрелка». Столица Тамбовской области получила 198 баллов.

Показатель сформирован на основе анализа следующих критериев: жилье и прилегающие пространства (Тамбов — 62%), социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства (74%), уличная инфраструктура (68%), озеленение и водные пространства (64%), общественно-деловая инфраструктура (70%) и общегородское пространство (58%). Как пишет «Тамбовский курьер», главной проблемой города являются жилые дома и дворы.

КБ «Стрелка» провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России — от самых малых до миллионников. Самым удобным для жизни среди российских городов-миллионников признали Москву, а наименее комфортной городская среда оказалась в Волгограде. Столица России набрала 73% от максимально возможного числа баллов. Это единственный город в выборке, чье состояние оценено как хорошее (выше 70%).