Возможным преемником генерального прокурора и министра юстиции США Джеффа Сешнса может стать бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Его кандидатуру на этот пост рассматривает президент страны Дональд Трамп, сообщает портал Axios.

По данным источников издания, американский президент сообщил о такой возможности в нескольких частных разговорах. Они утверждают, что Трамп недоволен Сешнсом и ищет ему на замену проверенного человека.

На прошлой неделе Трамп сообщил, что пожалел о назначении Сешнса на пост министра юстиции, так как тот отказался от участия в расследовании по России.